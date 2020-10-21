В Екатеринбурге проститутка «обчистила» командировочного мужчину на 110 тысяч рублей

В Екатеринбурге проститутка «обчистила» командировочного мужчину на 110 тысяч рублей

Сегодня, 14:19ОбществоPhoto: pixabay.com
В Екатеринбурге 33-летний мужчина стал жертвой жрицы любви, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

19 октября в отдел полиции № 11 обратился мужчина, он рассказал, что стал жертвой «массажистки» по имени Анжела. В столицу Урала мужчина приехал в командировку. Он решил воспользоваться сайтом в интернете и провести досуг в компании проститутки.

Когда потерпевший позвонил по указанному телефону, девушка пригласила его к себе в квартиру. За услуги «массажа» он перевел девушке 10 тысяч рублей через онлайн-банк.

По словам источника, сеанс длился два часа, во время него оба распивали алкоголь.

Скорее всего, его чем-то опоили, так как без сознания он пробыл больше 10 часов, говорит силовик.

После того, как мужчина очнулся, он увидел, что в квартире находится один. Зайдя в интернет-банк, он обнаружил, что с его карты списано 100 тысяч рублей.

Когда мужчина пришел заявлять в полицию, то не смог назвать номер квартиры, в которой находился. Сейчас проводится проверка, правоохранительные органы пытаются выяснить, на кого зарегистрирован номер телефона по которому звонил потерпевший.

Напомним, в начале октября родители приглашенной на работу за границу 17-летней свердловчанки обратились в ФСБ, они переживали, что их дочь может быть «продана в рабство» или будет заниматься эскортом.

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