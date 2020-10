В Екатеринбурге в конце октября скорая помощь запустит свою кислородную станцию

В Екатеринбурге в конце октября скорая помощь впервые за 100-летнюю историю запустит свою кислородную станцию, сообщает ИА «Уральский меридиан».

По словам главного врача екатеринбургской станции скорой помощи Игоря Пушкарева, в период первой волны пандемии COVID-19 потребление кислорода станцией СМП увеличилось в пять раз. Ранее медики приобретали кислород на заводе, а затем перевозили на станцию в баллонах. Из-за этого существенно увеличивалось время доставки кислорода пациентам. Пушкарев рассказывает, что кислород, купленный на заводе перекачивали в баллоны машин скорой помощи. Это занимало огромное время — перед небольшой перерабатывающей станцией выстраивались по 7-10 машин,говорит главврач. Врачи обратились в благотворительную организацию с просьбой о помощи в данном вопросе, решение заняло буквально три часа. Сейчас у медиков будет своя кислородоперерабатывающая станция, что значительно сэкономит время. Мы будем концентрировать кислород из воздуха, тут же его закачивать в свои баллоны. Это занимает буквально 7-10 минут, и бригада снова поехала,рассказал Пушкарев. Он отметил, что для установки и введения новой кислородной станции уже все готово, ее запустят в конце октября — первой декаде ноября. Напомним, в начале октября Нижний Тагил получил два новых автомобиля скорой помощи в рамках национального проекта «Здравоохранение».

