В мэрии Екатеринбурга объяснили слова Высокинского о людях без масок в транспорте

В мэрии Екатеринбурга объяснили слова Высокинского о людях без масок в транспорте

Сегодня, 10:19ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В мэрии Екатеринбурга пояснили, что глава города Александр Высокинский не призывал выгонять людей без масок из транспорта, а просил соблюдать масочный режим в период пандемии COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря мэра Анатолия Карманова.

Ранее портал Е1 опубликовал интервью с главой Екатеринбурга, в котором он говорит, что «можно и нужно» выгонять из транспорта людей без масок.

Карманов говорит, что эта информация не соответствует действительности. Фраза «вырвана из контекста беседы». Высокинский просил граждан проявить сознательность и соблюдать масочный режим.

Напомним, в Свердловской области с начала пандемии зарегистрировано 33 170 случаев заболевания коронавирусом. Сейчас в регионе ежедневно фиксируется более 200 случаев COVID-19.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
транспортмэрияАлександр Высокинскиймаска
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы