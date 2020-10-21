В мэрии Екатеринбурга объяснили слова Высокинского о людях без масок в транспорте

Ранее портал Е1 опубликовал интервью с главой Екатеринбурга, в котором он говорит, что «можно и нужно» выгонять из транспорта людей без масок.
Карманов говорит, что эта информация не соответствует действительности. Фраза «вырвана из контекста беседы». Высокинский просил граждан проявить сознательность и соблюдать масочный режим.
Напомним, в Свердловской области с начала пандемии зарегистрировано 33 170 случаев заболевания коронавирусом. Сейчас в регионе ежедневно фиксируется более 200 случаев COVID-19.