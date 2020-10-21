В Нижнем Тагиле санаторий «Сосновый бор» снова будет принимать пациентов с COVID-19

В Нижнем Тагиле санаторий «Сосновый бор» снова будет принимать пациентов с COVID-19

Сегодня, 12:27ОбществоPhoto: сайт МБУ ОЦ «Сосновый бор»
В Нижнем Тагиле санаторий «Сосновый бор» перепрофилируют под больных коронавирусом. Соответствующее постановление подписал мэр Владислав Пинаев.

Согласно документу, в случае принятия решения о прибывании пациентов в санатории, МБУ Оздоровительный Центр «Сосновый бор» должен приостановить свою деятельность с 23 октября, а к 26 числу уже провести подготовку к приему граждан с COVID-19 в бессимптомной и легкой форме, а также контактировавших с такими больными.

Photo:сайт МБУ ОЦ «Сосновый бор»

На период действия обсерватора невостребованным сотрудникам будет выплачиваться заработная плата из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Напомним, «Сосновый бор» уже перепрофилировался в обсерватор, но из-за снижения уровня заболеваемости коронавирусом вернулся к обычному режиму работы в середине августа.

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