В Нижнем Тагиле санаторий «Сосновый бор» снова будет принимать пациентов с COVID-19

В Нижнем Тагиле санаторий «Сосновый бор» перепрофилируют под больных коронавирусом. Соответствующее постановление подписал мэр Владислав Пинаев.

Согласно документу, в случае принятия решения о прибывании пациентов в санатории, МБУ Оздоровительный Центр «Сосновый бор» должен приостановить свою деятельность с 23 октября, а к 26 числу уже провести подготовку к приему граждан с COVID-19 в бессимптомной и легкой форме, а также контактировавших с такими больными. Photo: сайт МБУ ОЦ «Сосновый бор» На период действия обсерватора невостребованным сотрудникам будет выплачиваться заработная плата из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Напомним, «Сосновый бор» уже перепрофилировался в обсерватор, но из-за снижения уровня заболеваемости коронавирусом вернулся к обычному режиму работы в середине августа. В Нижнем Тагиле из-за снижения заболеваемости COVID-19 закроют обсерватор

