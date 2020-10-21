В Нижнем Тагиле санаторий «Сосновый бор» снова будет принимать пациентов с COVID-19

Согласно документу, в случае принятия решения о прибывании пациентов в санатории, МБУ Оздоровительный Центр «Сосновый бор» должен приостановить свою деятельность с 23 октября, а к 26 числу уже провести подготовку к приему граждан с COVID-19 в бессимптомной и легкой форме, а также контактировавших с такими больными.