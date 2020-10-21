В Нижнем Тагиле в приемном покое ЦГБ № 1 скончалась 80-летняя женщина

В пресс-службе медучреждения эту информацию подтвердили и рассказали, что все произошло 19 октября. Пенсионерка была доставлена в приемный покой машиной скорой помощи в тяжелом состоянии. После осмотра реаниматолога ее состояние было признано стабильным. Пациентку направили на прохождение компьютерной томографии.