В Нижнем Тагиле в приемном покое ЦГБ № 1 скончалась 80-летняя женщина

В Нижнем Тагиле в приемном покое ЦГБ № 1 скончалась 80-летняя пациентка. Об этом TagilCity.ru сообщила очевидица происшествия.

В пресс-службе медучреждения эту информацию подтвердили и рассказали, что все произошло 19 октября. Пенсионерка была доставлена в приемный покой машиной скорой помощи в тяжелом состоянии. После осмотра реаниматолога ее состояние было признано стабильным. Пациентку направили на прохождение компьютерной томографии. При прохождении обследования на КТ произошла внезапная остановка сердца, проведенные реанимационные мероприятия не имели эффекта, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ЦГБ № 1. В медучреждении отмечают, что причину смерти установит патологоанатом, результаты вскрытия могут быть разглашены только с разрешения родственников. Напомним, Минздрав нашел решение проблемы с очередями на КТ в Нижнем Тагиле, теперь пациентов оправляют на компьютерную томографию в четыре медучреждения города.

