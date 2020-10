В Свердловской области определили больницы для госпитализации беременных с COVID-19

Минздрав Свердловской области определил больницы, в которые будут госпитализировать беременных, рожениц, а также мам с новорожденными, заболевших коронавирусом. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, их будут направлять ОДКБ № 1, ГКБ № 14 или ГКБ № 40, это будет зависеть от диагностированных заболеваний. В ОДКБ № 1 будут госпитализировать беременных и родильниц с подтвержденным тестом на COVID-19. Беременных и рожениц с подозрением на коронавирусную инфекцию будут госпитализировать в ГКБ № 14. Там им будут делать тесты методом ПЦР, а в акушерском стационаре будет располагаться отделение для новорожденных с подозрением на COVID-19. Беременные на любом сроке и родильницы с тяжелыми случаями заболевания COVID-19 будут направлены в ГКБ № 40. Также отмечается, что если женщина болеет COVID-19, то после родов ребенка изолируют от матери, он будет госпитализирован в неонатальное отделение ГКБ № 14. Напомним, Минздрав Свердловской области определил четыре медучреждения, в которые будут направлять детей, заболевших коронавирусом. В Свердловской области определили больницы для лечения детей с COVID-19

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter