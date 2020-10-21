В Тарусе переименуют 16 улиц

Сообщается, что на заседании городской думы Тарусы депутатским корпусом был рассмотрен проект решения «Об утверждении перечня улиц города Тарусы, подлежащих переименованию». Его смысл заключается в том, чтобы вернуть нескольким улицам названия, которые были присвоены до революции.