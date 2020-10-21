В Тарусе переименуют 16 улиц

В Тарусе переименуют 16 улиц

Сегодня, 18:25ОбществоPhoto: ru.wikipedia.org
Шестнадцати тарусским улицам вернут дореволюционные названия - решение о переименовании принял депутатский корпус.

По сообщению издания “Калужские новости”, о принятом решении сообщил на своей странице в социальных сетях временно исполняющий обязанности главы администрации МР "Тарусский район" Руслан Смоленский.

Сообщается, что на заседании городской думы Тарусы депутатским корпусом был рассмотрен проект решения «Об утверждении перечня улиц города Тарусы, подлежащих переименованию». Его смысл заключается в том, чтобы вернуть нескольким улицам названия, которые были присвоены до революции.

Инициатива была единогласно поддержана депутатским корпусом. Также депутаты выдвинули предложение сформировать специальную группу, которая будет проводить работы по разъяснению, информированию и организации.

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