40 километров тротуаров за два года отремонтировано в Нижнем Тагиле

Свыше 40 километров пешеходных дорожек обновлено за два года на территории Нижнего Тагила. Были подведены итоги по обустройству инфраструктуры за минувшее лето.

Таким образом обновление тротуаров осуществлялось на 16 улицах города. Также отремонтировано 12 пешеходных дорожек, которые расположены вдоль дорог нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Набольший объем работ проведен на улицах Ильича, Индустриальная и Карла Маркса, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. За два года ремонт тротуаров проходил на 70 улицах города. Общая площадь полотна составила 81 тысячи квадратных метров. По словам заместителя главы администрации по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова, реальна практика сбора заявок из районов о наиболее проблемных местах. Могу сказать, что с учетом этих заявок уже сейчас формируется программа по ремонту тротуаров на следующий дорожно-строительный сезон,отметил Копысов. Он подчеркнул, что нацпроект также существенно повлиял на восстановление тротуаров. Для того, чтобы модернизация была комплексной, вместе с проезжей части ремонтируют и пешеходные дорожки. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила Напомним, в общей сложности в Свердловской области в рамках нацпроекта БКАД в 2021 году планировалось отремонтировать 101 объект общей протяженностью 120 километров. Самыми капиталоемкими из них являются третий пусковой комплекс екатеринбургской кольцевой автодороги, который свяжет Полевской и Челябинский тракты, и реконструкция старейшего участка кольцевой автодороги от Челябинского до Тюменского трактов. Ремонты дорог по нацпроекту БКАД в Свердловской области идут с опережением графика

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