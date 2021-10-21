500 тысяч заплатит УК за падение пенсионерки на скольком тротуаре в Екатеринбурге

Инцидент произошел в ноябре 2020 года на улице Крауля в Екатеринбурге, когда 60-летняя женщина получила серьезную травму на ледяном тротуаре. Пенсионерка вынуждена была длительное время лечиться, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
С ноября 2020 года по май 2021 года пострадавшая находилась на амбулаторном лечении. Женщина не могла самостоятельно себя обслуживать, и ей пришлось нанять сиделку. Также пенсионерка тратила свои средства на лекарства. Всего ею было затрачено более 160 тысяч рублей.
Пенсионерка обратилась в суд с иском к администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга и МБУ «Верх-Исетское ДЭУ», на чьем балансе находится тротуар. Женщина требовала взыскать с ответчиков солидарно расходы на лечение, услуги адвоката и моральную компенсацию на общую сумму более 1,2 миллиона рублей.
Суд частично удовлетворил иск екатеринбурженки и постановил взыскать с ответчика МБУ «Верх-Исетское ДЭУ» чуть более 500 тысяч, на что компания подала апелляцию. Свердловский областной суд оставил решение первой инстанции без изменений.
Напомним, перинатальный центр Екатеринбурга заплатит женщине 2 миллиона рублей морального вреда за не родившегося ребенка. Екатеринбурженка потеряла ребенка и стала инвалидом после некачественного оказания ей медпомощи в роддоме.