500 тысяч заплатит УК за падение пенсионерки на скольком тротуаре в Екатеринбурге

С ноября 2020 года по май 2021 года пострадавшая находилась на амбулаторном лечении. Женщина не могла самостоятельно себя обслуживать, и ей пришлось нанять сиделку. Также пенсионерка тратила свои средства на лекарства. Всего ею было затрачено более 160 тысяч рублей.