500 тысяч заплатит УК за падение пенсионерки на скольком тротуаре в Екатеринбурге

500 тысяч заплатит УК за падение пенсионерки на скольком тротуаре в Екатеринбурге
500 тысяч заплатит УК за падение пенсионерки на скольком тротуаре в Екатеринбурге
Сегодня, 16:11ОбществоФото: 1МI
Пожилая женщина получила травму, поскользнувшись на обледенелом тротуаре в Екатеринбурге. Пенсионерке сделали сложную операцию, а суд постановил взыскать с виновных полмиллиона рублей.

Инцидент произошел в ноябре 2020 года на улице Крауля в Екатеринбурге, когда 60-летняя женщина получила серьезную травму на ледяном тротуаре. Пенсионерка вынуждена была длительное время лечиться, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

С ноября 2020 года по май 2021 года пострадавшая находилась на амбулаторном лечении. Женщина не могла самостоятельно себя обслуживать, и ей пришлось нанять сиделку. Также пенсионерка тратила свои средства на лекарства. Всего ею было затрачено более 160 тысяч рублей.

Пенсионерка обратилась в суд с иском к администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга и МБУ «Верх-Исетское ДЭУ», на чьем балансе находится тротуар. Женщина требовала взыскать с ответчиков солидарно расходы на лечение, услуги адвоката и моральную компенсацию на общую сумму более 1,2 миллиона рублей.

Суд частично удовлетворил иск екатеринбурженки и постановил взыскать с ответчика МБУ «Верх-Исетское ДЭУ» чуть более 500 тысяч, на что компания подала апелляцию. Свердловский областной суд оставил решение первой инстанции без изменений.

Напомним, перинатальный центр Екатеринбурга заплатит женщине 2 миллиона рублей морального вреда за не родившегося ребенка. Екатеринбурженка потеряла ребенка и стала инвалидом после некачественного оказания ей медпомощи в роддоме.

Сюжеты:
Екатеринбург
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