Бывший начальник ОП № 17 Эдуард Губер вернулся в Тагил в качестве борца с коррупцией

Бывший начальник ОП № 17 Эдуард Губер вернулся в Тагил в качестве борца с коррупцией

Бывший начальник ОП № 17 Эдуард Губер вернулся в Тагил в качестве борца с коррупцией

Сегодня, 16:20
Общество
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области
Полковник Эдуард Губер 21 октября приступил к выполнению своих обязанностей в Нижнем Тагиле. Полицейского освободили от должности начальника отдела в Алапаевске.

Бывший руководитель скандально известного отдела полиции № 17 стал замначальника подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ОМВД Нижнего Тагила, сообщают ЕАН.

Приказ о назначении полковник Губер получил накануне, 20 октября. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в ближайшее время бывший начальник ОП № 17 Нижнего Тагила уйдет на 2 недели в отпуск.

В ближайшее время он намерен на две недели уйти в отпуск, сделать передышку. А затем, закатав рукава, приступит к борьбе с «беловоротничковой преступностью», рассказал изданию Валерий Горелых.

Новым руководителем ОМВД Алапаевска с пометкой «временно исполняющий обязанности» назначен подполковник Дмитрий Шестовских.

Напомним, Эдуард Губер был переведен на новую должность после скандальной гибели Станислава Головко в отделе полиции № 17 Нижнего Тагила. В должности начальника ОМВД Алапаевска полковник стал фигурантом истории с потом в местном отделе полиции, а его заместитель попал в пьяное ДТП.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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МВДСтанислав ГоловкоЭдуард Губеруправление мвдАлапаевск
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