Бывший начальник ОП № 17 Эдуард Губер вернулся в Тагил в качестве борца с коррупцией

Напомним, Эдуард Губер был переведен на новую должность после скандальной гибели Станислава Головко в отделе полиции № 17 Нижнего Тагила. В должности начальника ОМВД Алапаевска полковник стал фигурантом истории с потом в местном отделе полиции, а его заместитель попал в пьяное ДТП.