Бывший начальник ОП № 17 Эдуард Губер вернулся в Тагил в качестве борца с коррупцией

Бывший руководитель скандально известного отдела полиции № 17 стал замначальника подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ОМВД Нижнего Тагила, сообщают ЕАН.
Приказ о назначении полковник Губер получил накануне, 20 октября. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в ближайшее время бывший начальник ОП № 17 Нижнего Тагила уйдет на 2 недели в отпуск.
В ближайшее время он намерен на две недели уйти в отпуск, сделать передышку. А затем, закатав рукава, приступит к борьбе с «беловоротничковой преступностью», рассказал изданию Валерий Горелых.
Новым руководителем ОМВД Алапаевска с пометкой «временно исполняющий обязанности» назначен подполковник Дмитрий Шестовских.
Напомним, Эдуард Губер был переведен на новую должность после скандальной гибели Станислава Головко в отделе полиции № 17 Нижнего Тагила. В должности начальника ОМВД Алапаевска полковник стал фигурантом истории с потом в местном отделе полиции, а его заместитель попал в пьяное ДТП.