Четвертая волна COVID-19 и возвращение полковника. Итоги дня в Свердловской области

В смерти не родившегося сына винит врачей 21-летняя Анна из Екатеринбурга. Она считает, что врачи поздно ей сделали кесарево сечение, поэтому она потеряла ребенка и лишилась матки после открывшегося кровотечения. Выписали девушку лишь спустя месяц, она впала в кому и лежала реанимации. Обращение в полицию не дало результата. Там отказали в возбуждении уголовного дела по причинению тяжкого вреда здоровью, сославшись на нехватку материалов. Анна подала заявление в прокуратуру. Девушка хочет, чтобы тело ребенка было отправлено на независимую судмедэкспертизу для установления причины смерти. Она намерена добиться, чтобы виновные были наказаны.