Четвертая волна COVID-19 и возвращение полковника. Итоги дня в Свердловской области

120 тысяч за копку могилы для умершего брата попросили сотрудники похоронной компании у пенсионерки из Екатеринбурга. Женщина хотела подхоронить тело к родственникам на закрытом для новых погребений Северном кладбище. Пенсионерка не согласна на такую сумму, она собирается получить разрешение на самостоятельную копку могилы. Она хочет сделать это за три дня сама и с помощью наемных рабочих. Бесплатно похоронить усопшего предлагают на другом кладбище, но екатеринбурженка не согласна на это. Также она угрожает самоубийством в случае кремации брата.
О четвертой волне коронавируса в Нижнем Тагиле рассказали эпидемиологи, медики и психологи. По словам специалистов, она начнется, когда произойдет очередная мутация вируса. За время пандемии в городских больницах появилось новое дорогостоящее оборудование, есть необходимые препараты для лечения пациентов и СИЗы для персонала. Тагильские врачи лечат больных по особому алгоритму, рекомендованному областным Минздравом. Медики отмечают, что привитые от коронавируса пациенты болеют в более легкой форме. Эпидемиолог прогнозирует, что со временем COVID-19 перейдет в разряд сезонных инфекций.
В смерти не родившегося сына винит врачей 21-летняя Анна из Екатеринбурга. Она считает, что врачи поздно ей сделали кесарево сечение, поэтому она потеряла ребенка и лишилась матки после открывшегося кровотечения. Выписали девушку лишь спустя месяц, она впала в кому и лежала реанимации. Обращение в полицию не дало результата. Там отказали в возбуждении уголовного дела по причинению тяжкого вреда здоровью, сославшись на нехватку материалов. Анна подала заявление в прокуратуру. Девушка хочет, чтобы тело ребенка было отправлено на независимую судмедэкспертизу для установления причины смерти. Она намерена добиться, чтобы виновные были наказаны.
Начальник отдела полиции Алапаевска полковник Эдуард Губер назначен на должность заместителя начальника подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ОМВД Нижнего Тагила. В ближайшее время он собирается уйти в двухнедельный отпуск, а затем приступить к работе. Губер является бывшим начальником ОП № 17 Нижнего Тагила, в котором погиб Станислав Головко, после чего он и был переведен на службу в Алапаевск.