Директора уволили из-за переодевания детей в лагере «Салют» в Свердловской области

Контракт с директором свердловского детского лагеря «Салют» расторгнут из-за «Дня наоборот». Летом в лагере под Екатеринбургом прошло увеселительное мероприятие, когда мальчики переодевались в девочек и наоборот.

Скандал с переодеванием детей в лагере «Салют» привел к увольнению директора учреждения. Несмотря на то, что жалобы об ЛГБТ-пропаганде не подтвердились, контракт с руководителем был расторгнут, сообщает ЕАН со ссылкой на письмо министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова. После «Дня наоборот», некоторые родители и свердловский «Союз отцов» написали жалобы в прокуратуру и полицию, в которых указывали на явную ЛГБТ-пропаганду среди детей. Проведенные проверки ничего «криминального» в мероприятии не выявили, но чиновники выдали свои рекомендации относительно организации детского досуга в лагере. Напомним, скандал с якобы ЛГБТ-пропагандой на мероприятии «День наоборот» в детском лагере «Салют» случился в начале августа 2021 года. Общественники и часть родителей возмутились данным праздником и пожаловались в прокуратуру. За руководство лагеря вступился экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. В ЛГБТ-пропаганде среди детей обвинен детский лагерь в Свердловской области (видео)

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