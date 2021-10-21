До 10 лет колонии грозит трем фигурантам дела об отравлении метанолом на Урале

До 10 лет колонии грозит трем фигурантам дела об отравлении метанолом на Урале
До 10 лет колонии грозит трем фигурантам дела об отравлении метанолом на Урале
Сегодня, 21:46ОбществоФото: 1MI
Трем фигурантам дела об отравлении метанолом в Свердловской области грозит до 10 лет колонии. Из-за опасного спирта погибли 24 человека.

Надир Мамедов, Армен Аветисян и Анар Айвазов обвиняются по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

По версии следствия, сбытом фигуранты занимались с 7 по 14 октября на одном из рынков Екатеринбурга. В результате от метилового спирта скончались 24 человека. На данный момент обвиняемые заключены под стражу до 15 декабря 2021 года включительно.

Теперь сотрудники СК и полицейские продолжают собирать доказательства, а также выяснять точное число пострадавших и погибших. Устанавливаются другие возможные соучастники.

Напомним, мужчины продавали разбавленный водой спирт на разлив в палатке на рынке «Ботанический» в Екатеринбурге. В какой-то момент коммерсанты закупили партию ядовитого суррогата, от которого скончались 24 человека. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин лично контролирует ход расследования.

Сюжеты:
ЕкатеринбургОтравление метиловым спиртом в Екатеринбурге
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