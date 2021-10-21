Гранты среди социальных предпринимателей получат две компании из Нижнего Тагила

Гранты среди социальных предпринимателей получат две компании из Нижнего Тагила
Гранты среди социальных предпринимателей получат две компании из Нижнего Тагила
Сегодня, 19:41ОбществоФото: 1Mi
До 500 тысяч рублей на реализацию социальных бизнес-проектов получат до конца 2021 года две компании из Нижнего Тагила. Одна занимается детским досугом с изучением английского языка, а вторая адаптацией детей с особенностями развития.

Также грант будет выделен производителю товаров для реабилитации людей с ограниченными возможностями — компании «Круст», Ревдинскому заводу светотехнических изделий, Режевскому предприятию «Элтиз» и екатеринбургской компании «Эпос», на которой работают инвалиды.

В общей сложности заявки на поучение средств подали 23 предпринимателя. Комиссия выбирала 7 победителей среди компаний, нацеленных на работу с людьми с ограниченными возможностями, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. В общей сложности на условиях софинансирования предприниматели получат 3 миллиона рублей.

Напомним, в конце сентября стало известно, что свыше 30-ти культурных проектов от Свердловской области получат президентские гранты. Всего на поддержку проектов выделено порядка 15-ти миллионов рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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