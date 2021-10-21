Гранты среди социальных предпринимателей получат две компании из Нижнего Тагила

До 500 тысяч рублей на реализацию социальных бизнес-проектов получат до конца 2021 года две компании из Нижнего Тагила. Одна занимается детским досугом с изучением английского языка, а вторая адаптацией детей с особенностями развития.

Также грант будет выделен производителю товаров для реабилитации людей с ограниченными возможностями — компании «Круст», Ревдинскому заводу светотехнических изделий, Режевскому предприятию «Элтиз» и екатеринбургской компании «Эпос», на которой работают инвалиды. В общей сложности заявки на поучение средств подали 23 предпринимателя. Комиссия выбирала 7 победителей среди компаний, нацеленных на работу с людьми с ограниченными возможностями, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. В общей сложности на условиях софинансирования предприниматели получат 3 миллиона рублей. Напомним, в конце сентября стало известно, что свыше 30-ти культурных проектов от Свердловской области получат президентские гранты. Всего на поддержку проектов выделено порядка 15-ти миллионов рублей. Культурные проекты Свердловской области получили президентские гранты

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