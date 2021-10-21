Интерактивные экскурсии в шлемах виртуальной реальности смогут посетить тагильчане

С виртуальным пространством уже могли познакомиться тагильчане, жители области и других регионов России. Проект был презентован на международных туристических выставках и фестивалях: «Лето» и «ExpoTravel» в Екатеринбурге, «Интурмаркет» и «MITT» в Москве, на фестивале барбекю в Екатеринбурге, «Ночь музеев» в Нижнем Тагиле и ряде образовательных учреждений города. За это время с мастерскими ознакомились более 500 человек. В этом году проект будет дополнен интерактивными сервисами, позволяющими взаимодействовать с предметами интерьера.