Интерактивные экскурсии в шлемах виртуальной реальности смогут посетить тагильчане

Проект виртуальное пространство «Мастерские народных художественных промыслов Нижнего Тагила» реализован в рамках субсидии Министерства инвестиций и развития Свердловской области по поддержке и популяризации народных промыслов и мастеров.
Нижний Тагил известен четырьмя промыслами — лаковая роспись по металлу, берестяной промысел, камнерезное искусство, художественное литье и ковка металла. У каждого вида промысла своя виртуальная аутентичная галерея, где собраны как экспонаты прошлого (в том числе и утраченные) так и работы современных тагильских мастеров, рассказал редакции TagilCity.ru директор МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил» Павел Балин.
С виртуальным пространством уже могли познакомиться тагильчане, жители области и других регионов России. Проект был презентован на международных туристических выставках и фестивалях: «Лето» и «ExpoTravel» в Екатеринбурге, «Интурмаркет» и «MITT» в Москве, на фестивале барбекю в Екатеринбурге, «Ночь музеев» в Нижнем Тагиле и ряде образовательных учреждений города. За это время с мастерскими ознакомились более 500 человек. В этом году проект будет дополнен интерактивными сервисами, позволяющими взаимодействовать с предметами интерьера.
Для более удобного пользования всеми возможностями и ресурсами виртуального пространства и приобретается дополнительное оборудование, например беспроводные адаптеры для шлемов виртуальной реальности, стойки крепления для базовых станций, чехлы для контроллеров, позволяющие соблюдать необходимые требования предосторожности в связи с эпидемиологической ситуацией, пояснил Павел Балин.
Оборудование будет использоваться для работы выставочного виртуального стенда, проведения онлайн-экскурсий и онлайн-трансляций. Товар должен быть поставлен в течение 40 дней с момента заключения контракта.
Планируется закупить два беспроводных адаптера шлема виртуальной реальности с чехлами, подставками и креплениями, а также два микрофона для проведения экскурсий и трансляций онлайн. На это выделена 151 тысяча рублей.
Товар должен соответствовать техническим стандартам и иметь соответствующую маркировку. В случае поломки оборудования поставщику нужно заменить его на новое в течение гарантийного срока, который будет составлять два года.
Контракт действует с момента подписания и действует до 31 декабря 2021 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 21 октября 2021 года.
Напомним, в 2020 году, когда из-за пандемии коронавируса были введены ограничения на посещения театров, музеев и концертов, в Свердловской области появились виртуальные концертные и выставочные залы.