Неудачливый грабитель банков в строительной каске задержан в Екатеринбурге

31-летнего Романа Галиаскарова, который в 2019 году два раза пытался ограбить банки в Екатеринбурге, задержали оперативники ГУФСИН по Свердловской области.

Весной текущего года Кировский суд вынес приговор мужчине. За разбой Роман получил 11 лет колонии строгого режима. На оглашение приговора мужчина не пришел, поэтому был осужден заочно. Так как он об этом знал, то решил тщательно скрываться, сообщает ГУФСИН по Свердловской области. Отмечается, что преступник был задержан без дополнительных сложностей. Оперативники не применяли спецсредства или оружие. Ранее Роман два раза предпринимал попытку ограбить банки. В них он приходил, вооружившись муляжами гранат и пистолетом. После того, как это происходило, кассир нажимала тревожную кнопку и скрывалась в подсобном помещении, пишет Е1. Отмечается, что на свое первое ограбление Роман пришел в кепке, очках и с заклеенным глазом, а на второе — в строительной каске, жилете и медицинской маске. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области Напомним, в июне 2021 года в поселке Восход под Камышловом двое мужчины среди ночи открыли дверь своим ключом и ограбили банкомат. Они закачали внутрь газ, после чего банкомат взорвался, а грабители вынесли 1,5 миллиона рублей. Взорвали банкомат и похитили около 1,5 млн двое мужчин под Камышловом (видео)

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