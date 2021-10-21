«Останусь на улице»: как отреагировали тагильчане на дополнительные дни отдыха

37,2% опрошенных читателей TagilCity.ru считают, что неожиданный отдых стал еще и приятным. Эти респонденты полагают, что вводить незапланированные выходные нужно. Этот ответ лидирует по количеству голосов.
33,45% считают, что дополнительные дни отдыха не нужны, и они не продолжат трудиться.
Если я отдохну, то я окажусь на улице, поделилась одна из подписчиц Tagilcity.ru.
16,38% опрошенных считает, что эти выходные не нужны, однако эти подписчики отдыхать будут.
Голиковой заняться нечем, уже отдыхали в начале первой волны, и что это дало?считает наша подписчица Валентина.
Замыкают опрос подписчики, которым дополнительные выходные индифферентны. Таковых среди опрошенных 12,97%.
Мне вообще фиолетово на них,высказался наш постоянный подписчик Эдуард.
Напомним, с 30 октября по 7 ноября будут введены дополнительные выходные дни по приказу Владимира Путина из-за обострения ситуации с коронавирусом. Установить дни отдыха и ввести ряд ограничений предложила главе государства Татьяна Голикова.