Правительство рассмотрит возможность снижения НДС для туротрасли в РФ

Издание «Известия» проанализировали, как это отразится на простых россиянах, желающих путешествовать. По мнению экспертов, снижение НДС сразу же скажется на стоимости туристических путевок. Об этом пишет 360tv.ru. Путевки станут доступнее, а в будущем это положительно отразится на качестве жизни российских граждан. Кроме того, приток отдыхающих простимулирует и другие, смежные с туризмом отрасли.