Правительство рассмотрит возможность снижения НДС для туротрасли в РФ

Издание «Известия» проанализировали, как это отразится на простых россиянах, желающих путешествовать. По мнению экспертов, снижение НДС сразу же скажется на стоимости туристических путевок. Об этом пишет 360tv.ru. Путевки станут доступнее, а в будущем это положительно отразится на качестве жизни российских граждан. Кроме того, приток отдыхающих простимулирует и другие, смежные с туризмом отрасли.
Ставка налога на НДС сейчас составляет 20%. Снизить налог президента попросили представители туристической отрасли. В качестве примера они привели прекрасное развитие туризма в государствах юго-восточной Азии. При этом ставка там почти вдвое ниже, в сравнении с Россией.
Помимо снижения НДС, Путин дал еще одно поручение. Здесь говорится о возможности повысить туристический кэшбэк с 20 до 40 тыс. руб. Предварительно оценивается, что России не удалось вернуть в общей сложности свыше 6,15 млрд руб, вложенных ранее в оплату отдыха. Это также стимулирует развитие туристической сферы.