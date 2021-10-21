Правительство рассмотрит возможность снижения НДС для туротрасли в РФ

Правительство рассмотрит возможность снижения НДС для туротрасли в РФ
Правительство рассмотрит возможность снижения НДС для туротрасли в РФ
Сегодня, 17:17ОбществоФото: pixabay.com
Правительство РФ рассмотрит вопрос о снижении налога на добавленную стоимость для компаний туристической отрасли уже до конца текущего месяца. Поручение снизить НДС дал президент Владимир Путин.

Издание «Известия» проанализировали, как это отразится на простых россиянах, желающих путешествовать. По мнению экспертов, снижение НДС сразу же скажется на стоимости туристических путевок. Об этом пишет 360tv.ru. Путевки станут доступнее, а в будущем это положительно отразится на качестве жизни российских граждан. Кроме того, приток отдыхающих простимулирует и другие, смежные с туризмом отрасли.

Ставка налога на НДС сейчас составляет 20%. Снизить налог президента попросили представители туристической отрасли. В качестве примера они привели прекрасное развитие туризма в государствах юго-восточной Азии. При этом ставка там почти вдвое ниже, в сравнении с Россией.

Помимо снижения НДС, Путин дал еще одно поручение. Здесь говорится о возможности повысить туристический кэшбэк с 20 до 40 тыс. руб. Предварительно оценивается, что России не удалось вернуть в общей сложности свыше 6,15 млрд руб, вложенных ранее в оплату отдыха. Это также стимулирует развитие туристической сферы.

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