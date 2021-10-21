РЭО и «Норникель» договорились о сотрудничестве в реализации экомониторинга

В ближайшие несколько лет в городе будет внедрена система, которая в автоматическом режиме будет контролировать выбросы загрязняющих веществ на предприятиях «Норникеля». Датчики будут мониторить качество воздуха и в жилых зонах Норильска, как сообщает »Телеканал 360».
Проект предполагает определение различных типов источника выбросов и перечня загрязняющих веществ. Специалисты установят оборудование, проведут тестирование приборов, выработают протоколы передачи информации. Соглашение подписано в рамках реализации нацпроекта «Экология». Предполагается, что необходимо оснастить приборами учета каждый источник выброса предприятий, при этом данные должны поступать в соответствующие ведомства в онлайн-режиме.
Денис Буцаев рассказал, что в жилых зонах Норильска и на предприятиях Заполярного филиала «Норникеля» будет организована система датчиков мониторинга атмосферного воздуха. «Всего будет несколько десятков датчиков. В городе уже установлено 16 станций контроля воздуха, и до весны они будут проходить тестирование, а на стационарных источниках выбросов — во втором полугодии 2022 года», — пояснил Буцаев. По его словам, собранная информация позволит разработать нормативные акты и единые методики, что необходимо для распространения экомониторинга на всю Россию. Так РЭО участвует в достижении национальных целей проекта «Экология».
В рамках соглашения будут проведены испытания автоматической системы мониторинга. В настоящее время сбор сведений о состоянии воздуха происходит в ручном режиме. Исключить человеческий фактор позволит внедрение современных технологий. Далее проект можно будет масштабировать на другие регионы России. Единая система экомониторинга должна заработать уже к 2024 году.