РЭО и «Норникель» договорились о сотрудничестве в реализации экомониторинга

Денис Буцаев рассказал, что в жилых зонах Норильска и на предприятиях Заполярного филиала «Норникеля» будет организована система датчиков мониторинга атмосферного воздуха. «Всего будет несколько десятков датчиков. В городе уже установлено 16 станций контроля воздуха, и до весны они будут проходить тестирование, а на стационарных источниках выбросов — во втором полугодии 2022 года», — пояснил Буцаев. По его словам, собранная информация позволит разработать нормативные акты и единые методики, что необходимо для распространения экомониторинга на всю Россию. Так РЭО участвует в достижении национальных целей проекта «Экология».