Приговор за взяточничество вынесен бывшему заместителю начальника колонии в Невьянске

Приговор за взяточничество вынесен бывшему заместителю начальника колонии в Невьянске
Приговор за взяточничество вынесен бывшему заместителю начальника колонии в Невьянске
Сегодня, 21:14ОбществоФото: 1MI
Вынесен приговор экс-заместителю начальника исправительной колонии № 46 в Невьянске. Он занимался посредничеством во взяточничестве.

Как установили следователи, с сентября 2019 по февраль 2021 года мужчина использовал свое положение и выступил посредником при получении своим руководителем денег от осужденных за общее покровительство, сообщает пресс-служба СК России по Свердловской области.

В общей сложности сообщники получили 750 тысяч рублей. В результате суд назначил заместителю начальника колонии три года лишения свободы условно и испытательный срок на два года, также штраф в размере миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в начале августа стало известно, что экс-заместитель начальника регионального Следственного комитета Михаил Бусылко признан виновным во взяточничестве. Он приговорен к 8,5 годам лишения свободы.

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