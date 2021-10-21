Приговор за взяточничество вынесен бывшему заместителю начальника колонии в Невьянске

Как установили следователи, с сентября 2019 по февраль 2021 года мужчина использовал свое положение и выступил посредником при получении своим руководителем денег от осужденных за общее покровительство, сообщает пресс-служба СК России по Свердловской области.
В общей сложности сообщники получили 750 тысяч рублей. В результате суд назначил заместителю начальника колонии три года лишения свободы условно и испытательный срок на два года, также штраф в размере миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, в начале августа стало известно, что экс-заместитель начальника регионального Следственного комитета Михаил Бусылко признан виновным во взяточничестве. Он приговорен к 8,5 годам лишения свободы.