Свердловчанка хочет сама копать могилу брату и не платить похоронщикам 120 тысяч

Свердловчанка хочет сама копать могилу брату и не платить похоронщикам 120 тысяч
Свердловчанка хочет сама копать могилу брату и не платить похоронщикам 120 тысяч
Сегодня, 10:16ОбществоФото: 1МI
120 тысяч только за копку могилы затребовали с пенсионерки сотрудники похоронной компании в Екатеринбурге. Женщина намерена сама выкопать брату могилу.

Женщина хочет похоронить умершего брата на Северном кладбище Екатеринбурга. И хотя некрополь закрыт для новых погребений, здесь разрешено подхоранивать в могилы к родственникам, сообщает E1.

Как только родственник пенсионерки скончался, ей тут же начали названивать различные ритуальные компании Екатеринбурга. В одной из них с нее потребовали 120 тысяч рублей только за то, чтобы выкопать могилу.

Таких денег у престарелой екатеринбурженки нет, и она намерена получить разрешение на самостоятельную копку могилы.

Я выкопаю могилу брату сама, за 3 дня, пока его вскрывают и готовят к похоронам в морге,заявила пенсионерка.

За сообщение о факте смерти человека, ритуальные компании и агенты готовы платить сотрудникам скорой помощи и медикам до 10 тысяч рублей. Затем они начинают «обрабатывать» родственников скончавшегося, пока те находятся в шоке, и выкачивать из них большие деньги, сообщил E1 источник.

Женщине предложили похоронить брата бесплатно, но на действующем Лесном кладбище уральской столицы. Однако она принципиально хочет похоронить родственника рядом с его дочерью на Северном. Она также не согласна на кремацию тела брат и угрожает самоубийством, если кремация все-таки состоится.

Напомним, прощание с известным бардом Владиславом Шадриным состоится 22 и 23 октября 2021 года в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Музыкант скончался от рака 19 октября, болезнь успела прогрессировать до 4-й стадии.

Сюжеты:
Екатеринбург
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