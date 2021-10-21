Свердловчанка хочет сама копать могилу брату и не платить похоронщикам 120 тысяч

120 тысяч только за копку могилы затребовали с пенсионерки сотрудники похоронной компании в Екатеринбурге. Женщина намерена сама выкопать брату могилу.

Женщина хочет похоронить умершего брата на Северном кладбище Екатеринбурга. И хотя некрополь закрыт для новых погребений, здесь разрешено подхоранивать в могилы к родственникам, сообщает E1. Как только родственник пенсионерки скончался, ей тут же начали названивать различные ритуальные компании Екатеринбурга. В одной из них с нее потребовали 120 тысяч рублей только за то, чтобы выкопать могилу. Таких денег у престарелой екатеринбурженки нет, и она намерена получить разрешение на самостоятельную копку могилы. Я выкопаю могилу брату сама, за 3 дня, пока его вскрывают и готовят к похоронам в морге,заявила пенсионерка. За сообщение о факте смерти человека, ритуальные компании и агенты готовы платить сотрудникам скорой помощи и медикам до 10 тысяч рублей. Затем они начинают «обрабатывать» родственников скончавшегося, пока те находятся в шоке, и выкачивать из них большие деньги, сообщил E1 источник. Женщине предложили похоронить брата бесплатно, но на действующем Лесном кладбище уральской столицы. Однако она принципиально хочет похоронить родственника рядом с его дочерью на Северном. Она также не согласна на кремацию тела брат и угрожает самоубийством, если кремация все-таки состоится. Напомним, прощание с известным бардом Владиславом Шадриным состоится 22 и 23 октября 2021 года в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Музыкант скончался от рака 19 октября, болезнь успела прогрессировать до 4-й стадии. С умершим бардом Владиславом Шадриным попрощаются в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле

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