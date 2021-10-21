Татьяна Минеева: Требование о вакцинации 80% будет исполнено

Главный санитарный врач по Москве принял решение усилить требования к обязательной вакцинации работников сферы услуг. Предприятиям и организациям, работающим в этих отраслях, необходимо до 1 января следующего года обеспечить вакцинацию минимум 80% от общей численности персонала.

Вакцинацию первым компонентом нужно выполнить до 1 декабря этого года. Татьяна Минеева, уполномоченный по защите прав предпринимателей в российской столице, выразила уверенность в том, что требование о вакцинации будет выполнено. Бизнес-омбудсмен уточнила: в отраслях, где работа ведется непрерывно и не зависит от сезонного спроса, вакцинация проходит успешно. Об этом пишет tass.ru. “При этом предприятия b2c-сектора (бизнес для потребителя), где есть курьерские службы, сезонный спрос, текучка кадров, этот вопрос вызывает осложнения”, - отметила Татьяна Минеева. При этом по словам уполномоченного по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрия Порочкина, бизнес тратит множество ресурсов на то, чтобы донести до работников необходимость вакцинации. Кроме того, отметил он, есть проблема с кадрами: их приходится отстранять от работы, искать им замену. Как также добавил Дмитрий Порочкин, у каких-то организаций нет возможности дополнительно финансово стимулировать работников. “Но текущая экономическая ситуация с ограничениями, нерабочими днями до сих пор не наладилась и не у всех есть свободные ресурсы”, - сказал уполномоченный по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства. По сообщению Сергея Миронова, общественного уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса в Москве, на предприятиях отрасли уже вакцинировано от 60 до 80% персонала. "Больше двух месяцев для выполнения требования о вакцинации, я полагаю, будет достаточно, чтобы даже без дополнительного стимулирования подойти к планке в 80%", - уверен он. Глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева заявила, что сейчас в российской столице порог 80% преодолели единицы компаний. Она полагает, что это не больше 10% игроков. "Из механизмов стимулирования остается только убеждение и объяснение риска потенциальных угроз для бизнеса, если порог в 80% не будет выполнен”, - сказала она и добавила, что локдауна и ввода QR-кодов не хочет никто. Ранее столичные власти приняли решение об ужесточении ограничительных мер в связи с ситуацией с COVID-19. С 25 октября пожилым жителям необходимо будет соблюдать так называемый домашний режим. Работодателям предстоит отправить на дистанционную работу не менее 30% непривившихся и непереболевших работников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В сентябре в Москве начался новый период роста заболеваемости ковидом. В сравнении с августом этого года количество выявляемых случаев инфекции возросло в 4 раза: до 42 тысяч случаев в неделю.

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