В РЭО рассказали о трех препятствиях на пути к «мусорной» реформе в России

В РЭО рассказали о трех препятствиях на пути к «мусорной» реформе в России
В РЭО рассказали о трех препятствиях на пути к «мусорной» реформе в России
Сегодня, 13:50ОбществоФото: pixabay.com
Руководитель Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев перечислил три барьера, которые препятствуют воплощению в жизнь реформы обращения с мусором в России.

Специалист посетовал на противодействие предпринимателей введению новейшей концепции расширенной ответственности производителей (РОП), сложность процедуры доведения средств до инвесторов и регионов страны, а также на недостаточное распространение раздельного сбора мусора. Об этом пишет телеканал «360».

По словам Буцаева, сопротивление бизнесменов внедрению РОП все еще наблюдается. РЭО уже много раз проводил дискуссии о расширенной ответственности производителей. В диалоге участвовали и коммерсанты. Сторонам удавалось выработать компромиссы. В то же время попытки оттянуть принятие закона происходят. Препятствуют нововведению как предприниматели, так и политики.

Глава Российского экологического оператора полагает, что всем спорам положит конец принятие закона в нижней палате парламента. Случиться это должно уже в текущем году. Вице-премьер Виктория Абрамченко считает соответствующий проект закона одним из приоритетных. Она уверена, что принятие документа и пары других проектов по вторичным материальным ресурсам и промышленным отходам полностью поменяет ситуацию в стране - на до и после.

Денис Буцаев добавил, что другая проблема кроется в доведении денег до инвесторов и субъектов РФ. Этот процесс надо сделать более простым и прозрачным. Сегодня средства сначала направляют в Министерство природы, после - Российскому экологическому оператору, а уже далее к инвесторам.

Еще одним условием для реализации мусорной реформы глава Российского экологического оператора назвал раздельный сбор отходов. У большинства россиян это должно стать привычкой. При этом жителей страны уже начали активно вовлекать в раздельный сбор мусора. Российский экологический оператор запустил крупную информационно-просветительскую кампанию в данном направлении.

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