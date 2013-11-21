Бизнес Нижнего Тагила выбирает «МегаФон» на годы вперед
«МегаФон» запускает принципиально новую бонусную программу «Скидка за стаж»: теперь каждый корпоративный клиент может получить от 20% своих расходов за услуги мобильной связи обратно на счет. Чем дольше клиент пользуется услугами связи оператора, тем больше будет процент скидки.
Подключиться к программе «Скидка за стаж» можно, заключив соглашение о пользовании услугами мобильной связи «МегаФон» в течение 12 месяцев. В этом случае клиент начинает получать скидку уже со второго месяца после подключения. Например, если клиент подключился к программе и за прошедший месяц потратил на услуги мобильной связи 1000 рублей, то в следующем месяце его баланс автоматически увеличится на 200 рублей. Израсходовать эти бонусные средства можно на любые услуги связи, в том числе, в поездках по России и за рубежом.
Наш приоритет – предлагать такие услуги, тарифы, дополнительные возможности, чтобы бизнес клиентов стал еще успешнее. Уверена, программа «Скидка за стаж» станет важным преимуществом для долгосрочного партнерства, - говорит Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса Уральского филиала компании «МегаФон». – При этом нашим клиентам не нужно будет ждать несколько лет, чтобы получить заветные бонусы на счет.
Размер бонусной скидки увеличивается каждый год. К третьему году участия в программе «Скидка за стаж» корпоративные клиенты смогут вернуть на счет до 30% от использованных средств.
Узнать больше о бонусной программе и подобрать подходящий тариф можно на сайте b2b.megafon.ru, по телефону единой справочной службы 8 800 550 0555, а также в офисе по работе с корпоративными клиентами в Нижнем Тагиле: пр. Строителей, 10.