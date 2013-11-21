Как связаны религия и национальность, и что думают о религии тагильчане

То и дело сыплются оскорбления со стороны одних в адрес других, обвинения в неверии, даже в сектантстве. Эксперты уверены, что это связано с низким уровнем религиозной грамотности. Как правило, все, что люди знают о своей религии, это как она называется и несколько заветов от Бога, и шаг в строну от этих знаний – «секта». Правда, как отмечают исследователи, это касается больше именно православных. Подавляющий процент верующих посещает церковь не чаще раза в месяц или даже полугодие, да и то не для причастия (регулярный и обязательный для православных обряд), а чтобы поставить свечку, перекреститься перед любимой иконой и выйти. Причастие, службы… это считается прерогативой «глубоко верующих».

Интересный факт, оказывается космонавтов с Байконура всегда провожает игумен Свято-Троицкой Сергиевой лавры Иов. Причем, судя по его словам, он с 2006 года провожает космонавтов в небеса, и за все это время лишь двое отказались от благословения. Причем игумен благословляет всех: и католиков, и буддистов…

Конечно, для меня нет разницы. Все мы равны перед единым Господом. И иностранные астронавты в это тоже очень верят. К примеру, когда отправлялся в полет наш Дима Кондратьев, он привел с собой американку Кэтрин Колмен и итальянца Паоло Несполе. Всем я дал благословение, покропил, вручил каждому складни из трех православных иконок. Все были очень довольны.

С одной стороны, такая позиция игумена Иова может вызвать умиление: действительно, все довольны, окроплены, и не суть кто есть кто. Оно, может, и действительно не суть, но почему русские так рьяно называют себя православными и высказываются против, например, ислама. И кстати, можно ли приравнивать национальную принадлежность к религиозной принадлежности?

Грубо и очень по-светски делить людей таким образом: русский – в православную церковь, татарин – в мечеть, бурят – в дацан. Религия считается наднациональной, а смешивание этники и, например, конкретно христианства не верно в корне. Правда, сами церковнослужители признают, что прихожане часто смешивают эти понятия.

Что касается христианства, то Евангелие и Церковь наднациональны. Конечно, они не отрицают национальность как некоторую земную данность, но по сути они выше национальных явлений заявил в интервью «Правде.Ру» игумен Петр (Мещеринов), настоятель подворья Свято-Данилова монастыря и известный публицист.

При этом у верховного муфтия Центрального духовного управления мусульман России Талгата Таджуддин другое мнение на этот счет.

Иногда говорят, что записывать в мусульмане по национальному признаку нельзя, но я с этим не согласен. Почти за 60 лет я не встретил и десятка атеистов. Все верят, и, естественно, следуют традициям предков. Конечно, в мечети ходит меньше людей, но верят - абсолютное большинство.

На самом деле, тему можно развивать сколько угодно долго. Предлагаем пользователям TagilCity.ru принять участие в опросе «Какое у вас вероисповедание?», а в комментариях отписаться, связаны ли религия и национальная принадлежность, и есть ли вообще смысл придерживаться какой-то конкретной религии?

Кстати, пока голоса распределяются таким образом: 50% подтвердили, что они православные христиане, 34% утверждают, что верят в Бога, но не в религию, а 8% сказали, что они атеисты. Минимум голосов за «Я мусульманин» и «Я протестант».