Победители фотоконкурса «Кто сказал Гав и Мяу?» потратят сертификаты на корма и благотворительность (ФОТО)

Напомним, в понедельник стали известны имена победителей, а сейчас почти все обладатели подарочных сертификатов от спонсора зоомагазина «Гав&Мяу» пришли за своими подарками.

С каждым победителем TagilCity.ru с удовольствием пообщался и выяснил, что собираются приобрести хозяева для своих питомцев. Оказалась, что многие возьмут чуть не на всю сумму корм «Royal canin».

Корм достаточно дорогой, а кошку кормим только им. Посмотрим, может, еще игрушку возьмем улыбаясь, отвечает обладатель первого места и кошки Вальды.

Кроме того, в зоомагазине скоро заберут «когтеточку» для красавицы Бони, по словам хозяйки, старая уже совсем изодрана, а ведь кошечке только полтора года. Отдельно стоит сказать о победителях, которые решили отдать свои сертификаты на благотворительность, в приюты домашних животных.

Так, обладатели 4-го и 5-го места Олег и Людмила, скорее всего, передадут сертификаты в «ЗооМир» или в Детский дом №1, где тоже есть приют. А еще нам сегодня написала бронзовый призер Анна, которая сказала, что передаст сертификат зоозащитнице Марии Лисиной. У нее как раз на передержке пес, которого жестоко избили, поэтому любая материальная помощь крайне необходима.

Мы очень рады, что в Нижнем Тагиле живут такие заботливые хозяева, которые делают все, чтобы их питомец был здоровым, красивым и ухоженным, и не жалеют средств на помощь другим! А вот и фото победителей: