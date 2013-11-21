Солдату дали выбор. Призывник сам решит, служить ему год срочной или два по контракту

В рамках решения задач по комплектованию воинских должностей рядового и сержантского состава и повышения престижа военной службы разработан проект федерального закона, который предусматривает предоставление гражданам РФ права выбора - проходить два года военную службу по контракту или служить один год по призыву сказал замминистра обороны.

Об этой инициативе генералов СМИ писали еще в начале осени. Но тогда выбирать вид службы думали разрешить только студентам и выпускниками вузов. Теперь получается, что она адресована всем призывникам? Издание «Российская Газета» передает ответ Николая Панкова на этот вопрос.

- Мы хотим, чтобы она распространилась на ребят, имеющих профессиональное образование, - объяснил статс-секретарь.

- То есть, парни с дипломами училищ, колледжей и техникумов тоже получат право выбора?

- Если этот законопроект примут, - да.

В погоне за солдатами генералы даже готовы сократить срок первого контракта с трех до двух лет. Логика военных понятна. Удел призывника не сравнишь с жизнью контрактника. Первого ждет казарма, редкие увольнения и небольшое - 2 тысячи рублей в месяц - жалованье. Солдат-профи селят в общежитии, при желании они могут снимать квартиру, свободное от службы время проводят по собственному усмотрению. Да и деньги контрактникам сейчас платят приличные: в среднем 30-35 тысяч в месяц. О таком заработке на гражданке многим выпускникам вузов остается только мечтать.

Тем не менее, профессиональная армейская стезя устраивает далеко не всякого. По мнению генералов, двух лет первого контракта вполне хватит для того, чтобы человек разобрался, стоит ему дальше оставаться в строю или нет. Захочет - согласится на продление военной службы. Решит иначе, - уйдет искать счастья в мирной жизни. Чтобы сделать контракт еще более привлекательным, в минобороны хотят наполнить его дополнительными преференциями. К примеру, сейчас солдат-профи имеет право вступить в армейскую ипотеку по истечении трех лет службы. Если срок первого контракта уменьшится до двух лет, то он на год раньше сможет встать в жилищную очередь. Более того, в минобороны серьезно раздумывают над тем, чтобы разрешить профессиональным солдатам вступать в армейскую ипотеку уже при подписании первого контракта. Пока это только идея, и для ее реализации нужно будет корректировать немало действующих нормативно-правовых актов. Однако в военном ведомстве дали понять, что такая цель вполне реальна.

Но как быть, если человек заключил контракт с командиром части, но потом понял, что долгая армейская жизнь не для него? От службы из-под палки не выиграет ни сам солдат, ни армия. Это военные понимают, поэтому разрабатывают правила досрочного расторжения контракта, так сказать, по обоюдному согласию. Пока в Главном управлении кадров минобороны, которое курирует все, что связано со службой военных профессионалов, склоняются к следующему варианту. Контракт с «отказником» будет прерван, но если он выполнял его совсем немного времени, человеку надо будет дослужить какой-то период солдатом-призывником. Расчет армейской жизни предлагают делать по такой схеме - два дня службы по контракту приравняют к одному дню службы по призыву. Если, скажем, дипломированный боец-профи провел в армии 12 месяцев, а затем написал рапорт о расторжении договора с командиром, ему придется носить солдатскую форму еще полгода.

Напомним, что это далеко не единственные призывные новации, внедрение которых инициирует армейское руководство. Первой ласточкой, наверное, можно назвать предложение министра обороны Сергея Шойгу так организовать службу студентов, чтобы они могли пройти солдатскую подготовку поэтапно, без долгого отрыва от учебы. Генералы и ректоры уже определили список высших учебных заведений, которые первыми апробируют новую призывную схему. Среди кандидатов на службу в рассрочку - студенты МГТУ имени Баумана, Физтех, Военмех и МГУ.