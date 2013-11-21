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Солдату дали выбор. Призывник сам решит, служить ему год срочной или два по контракту
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Солдату дали выбор. Призывник сам решит, служить ему год срочной или два по контракту

21 ноября 2013, 11:00ОбществоЕвгения
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