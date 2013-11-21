В Нижнем Тагиле молодые предприниматели объединились, чтобы с уверенностью развивать свое дело (ФОТО)

Регулярно, раз в неделю они собираются вместе, чтобы обсудить возможности для продвижения бизнеса. Так, накануне прошла такая встреча в одном из залов антикафе «Варенье». Темой стала настройка Яндекс.директа. Эта услуга Яндекса сейчас очень популярна, и если у вас есть какой-то рекламный канал для продвижения, то директ поможет быстро привлечь к вам целевую аудиторию. Как рассказал TagilCity.ru один из организаторов встреч Александр Дементьев, в прошлое воскресенье предприниматели обсудили, как правильно настраивать директ, поделились опытом, пояснили, как можно с его помощью сэкономить бюджет, и даже провели настройку одному из предпринимателей в Яндекс.директе. Причем сделали это через проектор с выводом на большой экран - чтобы все запомнили и научились.

Желая познакомиться поближе с молодыми предпринимателями, TagilCity.ru пообщался с Александром Дементьевым и выяснил некоторые подробности этих встреч.

TagilCity.ru: Насколько регулярны ваши встречи? Они продолжают друг друга или это та же программа, но каждый раз для новых людей?

Александр Дементьев: Первая встреча прошла в середине октября, со того момента их было три, сейчас интенсивность – раз в неделю, по воскресеньям. Каждая встреча посвящена определенной тематике, есть основной круг людей, которые собираются, плюс, привлекаем новых.

TagilCity.ru: А как вы находите свою аудиторию, как удается завлекать новых участников встреч?

Александр Дементьев: Этот проект я создал через интернет, это группа ВКонтакте, делаем рассылку. Молодые предприниматели, начинающие, или те, у кого в мыслях – подают заявку, пишут свое имя, указывают нишу, в которой занимаются, телефон, и мы с ним связываемся, оговариваем место проведения и как будет проходить встреча.

TagilCity.ru: Какие цели у этих встреч? Дать информацию, подсказать правильные действия, коллективным разумом найти решение?

Александр Дементьев: Для начала: мы не гиперсупреские предприниматели, не зарабатываем огромных миллионов, чтобы нам подсказывать. Мы делаем этот проект, чтобы окружить себя такими же целеустремленными людьми, как и мы, кто хочет постоянно развиваться, узнавать что-то новое. И основанная цель - налаживание контактов, связей, непосредственное общение. Дело в том, что я еще являюсь организатором международного проекта «Бизнес Молодость» конкретно в нашем городе. И на волне этого проекта мы создали еще свой проект внутри города, чтобы объединить предпринимателей. Люди приходят, делятся своим опытом, рассказывают о бизнесе. Мы сейчас начинаем разбирать бизнес каждого человека, выявлять проблемы, ищем решения.

TagilCity.ru: Приглашаете ли вы каких-либо экспертов на встречу, чтобы если мысль пошла не в ту сторону, то они бы вас сразу повернули в нужное направление?

Александр Дементьев: Это у нас в планах, у нас вообще грандиозные планы. Мы хотим приглашать не только экспертов, но и успешных предпринимателей нашего города и Екатеринбурга, чтобы они делились опытом, знаниями, давали продуктивные советы. А еще в планах создавать бизнес-тренинги, но это уже в очень далеких планах, в разработке.

TagilCity.ru: Армия молодых предпринимателей растет? Каким вы видите предпринимательское будущее Нижнего Тагила, есть ли оно вообще?

Александр Дементьев: Будущее есть, в Нижнем Тагиле наблюдается бум стартаповских проектов. Сейчас нам в этом помогает государство, организует поддержу молодых предпринимателей, выделяет гранты, порядка 300 тысяч рублей. Но в основном те, кто приходит к нам, только процентов 10 из них получали гранты, остальные еще только планируют, ну а материальная помощь никогда не помещает.

TagilCity.ru: С какими проблемами чаще всего сталкиваются предприниматели Нижнего Тагила? Есть ли пути выхода?

Александр Дементьев: Особенно хочу сказать про начинающих предпринимателей. Первое – это аренда помещений. Вот в нашей области есть город Невьянск, они там создали бизнес-инкубатор. Это площадка, где молодые предприниматели встречаются, обсуждают проблемы, а еще им там дают офисы по минимальной цене. У нас также в планах пообщаться с фондом предпринимателей, с мэром Нижнего Тагила Сергеем Константиновичем Носовым, чтобы предложить подобную идею и найти механизмы для ее развития и реализации. А второе – это первоначальный капитал. Сейчас для этого государство создает механизмы поддержки, но есть ниши предпринимательства, в которых есть бюрократические проволочки. Но с этим все уже начинают справляться.

TagilCity.ru: Вы организатор встреч, как вам пришла в голову такая идея, почему решили посвятить этому свое личное время?

Александр Дементьев: Идея пришла от проекта «Бизнес Молодость». Половина из тех, кто приходит на встречи, в этой «теме», ну а вообще появилась потребность окружать себя людьми, кто тоже хочет стремиться достигать своих целей и саморазвиваться. Есть выражение, нужно положить себя в банку с солеными огурцами, и тогда ты станешь таким же. Суть не в том, что ты посвящаешь свое личное время, а в том, что тебе это нужно, от этого ты получаешь полезную информацию Уже наша встреча принесла немало хороших партнерских связей. Ребята встречаются, обмениваются бизнес-идеями и делают уже совместные проекты, которые приносят пользу всем партнерам, которые в нем участвуют.

Кстати, в ближайшее воскресенье также пройдет встреча предпринимателей. Темой станет «SEO-продвижение», планируется сыграть в «Бизнес-спецназ», узнать о том, что такое SEO-продвижение, принять участие в практическом семинаре «Возможности бесплатного продвижения в интернете». Так что всех заинтересованных ждут 24 ноября в 13:00 в антикафе «Варенье».