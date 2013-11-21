Здравствуйте, тагильчане! Сегодня отмечается День приветствий

«Нужен простой, но эффективный поступок», – решили братья и отправили письма с радушными приветствиями во все концы мира. Они никому не навязывали своих идей борьбы за мир во всем мире.

Они лишь просили адресата поприветствовать еще кого-нибудь, еще ну хотя бы человек десять! Эта идея была поддержана в более 180 странах. С тех пор Всемирный день приветствий отмечают и граждане всех профессий и возрастов, и крупные политические лидеры, и промышленные магнаты, и всемирно известные личности кино и телевидения.