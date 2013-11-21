Здравствуйте, тагильчане! Сегодня отмечается День приветствий
21 ноября 2013, 12:30Общество
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World Hello Day – Всемирный день приветствий отмечается ежегодно 21 ноября. В 1973 году праздник придумали два брата из Америки Майкл и Брайан Маккормак в самый разгар холодной войны, в ответ на конфликт между Египтом и Израилем. День был создан как знак протеста против усиления международной напряженности.
«Нужен простой, но эффективный поступок», – решили братья и отправили письма с радушными приветствиями во все концы мира. Они никому не навязывали своих идей борьбы за мир во всем мире.
Они лишь просили адресата поприветствовать еще кого-нибудь, еще ну хотя бы человек десять! Эта идея была поддержана в более 180 странах. С тех пор Всемирный день приветствий отмечают и граждане всех профессий и возрастов, и крупные политические лидеры, и промышленные магнаты, и всемирно известные личности кино и телевидения.
Городской портал TagilCity.ru поздравляет всех тагильчан с этим прекрасным днем для дружеских приветствий, радостных эмоций и хорошего настроения!
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