Жители Нижнего Тагила вслед за екатеринбуржцами обсудят областной бюджет

В пропорциональном соотношении Тагил пострадал от действий губернатора и минфина даже больше, чем Екатеринбург, - рассказывает JustMedia по данным источника в местной администрации. – Трансферты из областного бюджета сокращены аж на 4 миллиарда рублей. Городу, который только начал преображаться в этом году, снова придется выживать.

По словам собеседника агентства, скорее всего, именно эта проблема станет основной на слушаниях 5 декабря. В мэрии Екатеринбурга говорят, что скорее всего, и чиновники приедут в Тагил, чтобы присоединиться к полемике. Ожидается, что это будет идеолог всех бюджетных процессов в Екатеринбурге вице-мэр Александр Высокинский.

Напомним, такие же слушания пройдут в Екатеринбурге 27 ноября. Из-за большого количества записавшихся проведение их перенесено в ККТ «Космос». В частности, принять в них участие изъявили желание главы сразу нескольких муниципалитетов Свердловской области.