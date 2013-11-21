Жители Нижнего Тагила вслед за екатеринбуржцами обсудят областной бюджет
Администрация Нижнего Тагила берет пример с екатеринбургских коллег. 5 декабря во втором по величине городе Свердловской области пройдут общественные слушания. Как и екатеринбуржцы, тагильчане будут обсуждать бюджет города на следующий год, но ожидается, что большая часть обсуждения коснется регионального бюджета.
В пропорциональном соотношении Тагил пострадал от действий губернатора и минфина даже больше, чем Екатеринбург, - рассказывает JustMedia по данным источника в местной администрации. – Трансферты из областного бюджета сокращены аж на 4 миллиарда рублей. Городу, который только начал преображаться в этом году, снова придется выживать.
По словам собеседника агентства, скорее всего, именно эта проблема станет основной на слушаниях 5 декабря. В мэрии Екатеринбурга говорят, что скорее всего, и чиновники приедут в Тагил, чтобы присоединиться к полемике. Ожидается, что это будет идеолог всех бюджетных процессов в Екатеринбурге вице-мэр Александр Высокинский.
Напомним, такие же слушания пройдут в Екатеринбурге 27 ноября. Из-за большого количества записавшихся проведение их перенесено в ККТ «Космос». В частности, принять в них участие изъявили желание главы сразу нескольких муниципалитетов Свердловской области.
Областной бюджет на 2014 и плановый период 2015-2016 годов оказался самым непрозрачным за всю новейшую историю бюджетного планирования на Урале. Известно только, что по многим программам Екатеринбурга сокращены трансферты. Это коснулось здравоохранения, образования. Культуры, дорожного строительства. При этом областной бюджет не будет проходить через общественные слушания.