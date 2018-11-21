10 новых остановок появятся к Новому году на улицах Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле объявлен открытый аукцион по поиску подрядчика на установку крытых остановочных комплексов на улицах города.

Согласно техническому заданию, остановочные комплексы появятся по адресам:

пр. Мира, 48, ост. «Циолковского»;

пр. Мира (четная сторона), ост. «Строительный техникум»;

пр. Мира, 66, ост. «Восточная»;

ул. Победы, 39 а, ост. «Красногвардеец»;

ул. Носова, 163, ост. Кладбище «Висимское»;

ул. Фрунзе (четная сторона), ост. ДК «Юбилейный»;

пр. Ленинградский, 83-85, ост. «Мечта»;

ул. Гастелло,1, ост. Кинотеатр «Сталь»;

ул. Космонавтов (нечетная сторона), ост. «Смак»;

ул. Ленина, 23, ост. «Театр кукол».

Комплект одной металлоконструкции состоит из цельного каркаса крыши, боковых стоек, секций задних стенок, двух урн, реек для скамейки, фурнитуры и поликарбоната.

Подрядчик должен установить металлоконструкции в течение 5 дней с момента подписания контракта.

Итоги аукциона станут известны 3 декабря. Заказчиком выступает МУП «Сигнал-3».

Отметим, что ранее, в 2016 году, в Нижнем Тагиле появились 11 новых остановочных комплексов, еще 11 остановок были установлены в Нижнем Тагиле осенью 2017 года по адресам: