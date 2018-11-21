10 новых остановок появятся к Новому году на улицах Нижнего Тагила
Сегодня, 13:29ОбществоЮлия СувороваФото: Администрация Нижнего Тагила
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10 новых остановочных комплексов появятся в Ленинском и Тагилстроевском районах Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле объявлен открытый аукцион по поиску подрядчика на установку крытых остановочных комплексов на улицах города.
Согласно техническому заданию, остановочные комплексы появятся по адресам:
- пр. Мира, 48, ост. «Циолковского»;
- пр. Мира (четная сторона), ост. «Строительный техникум»;
- пр. Мира, 66, ост. «Восточная»;
- ул. Победы, 39 а, ост. «Красногвардеец»;
- ул. Носова, 163, ост. Кладбище «Висимское»;
- ул. Фрунзе (четная сторона), ост. ДК «Юбилейный»;
- пр. Ленинградский, 83-85, ост. «Мечта»;
- ул. Гастелло,1, ост. Кинотеатр «Сталь»;
- ул. Космонавтов (нечетная сторона), ост. «Смак»;
- ул. Ленина, 23, ост. «Театр кукол».
Комплект одной металлоконструкции состоит из цельного каркаса крыши, боковых стоек, секций задних стенок, двух урн, реек для скамейки, фурнитуры и поликарбоната.
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Подрядчик должен установить металлоконструкции в течение 5 дней с момента подписания контракта.
Итоги аукциона станут известны 3 декабря. Заказчиком выступает МУП «Сигнал-3».
Отметим, что ранее, в 2016 году, в Нижнем Тагиле появились 11 новых остановочных комплексов, еще 11 остановок были установлены в Нижнем Тагиле осенью 2017 года по адресам:
- ул. Фрунзе (ост. ТЦ «Мегамарт»);
- ул. Фрунзе (ост. ТЦ «Мегамарт»);
- ул. Фрунзе (ост. «Рудоуправление»);
- ул. Ленина (ост. «Современник»);
- ул. Садовая (ост. трамвайная «Управление дороги»);
- ул. Алтайская (ост. «Школа»);
- ул. Юности (ост. трамвайная «ул. Юности»);
- ул. Балакинская (ост. ул. Землячки);
- ул. Красногвардейская (ост. «НТГСПА»);
- ул. Ульяновская (ост. Сланцевая);Уральский проспект (м-н «Мини-март»).
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