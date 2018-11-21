134 486 свердловчан не смогут улететь на отдых из-за долга в 200 млрд рублей

Более 16 тысяч свердловчан, имеющих задолженность по выплате алиментов, не смогут выехать за границу, не погасив долг, общая сумма которого составила 4,5 миллиарда рублей. 38,5 жителей региона имеют задолженность по кредитам общей суммой в 30 миллиардов рублей.