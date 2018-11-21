134 486 свердловчан не смогут улететь на отдых из-за долга в 200 млрд рублей
Сегодня, 13:18ОбществоФото: maxpixel.net
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
134 486 жителей Свердловской области не могут покинуть пределы России из-за долгов, общая сумма которых составила 200 млрд рублей.
Более 16 тысяч свердловчан, имеющих задолженность по выплате алиментов, не смогут выехать за границу, не погасив долг, общая сумма которого составила 4,5 миллиарда рублей. 38,5 жителей региона имеют задолженность по кредитам общей суммой в 30 миллиардов рублей.
14 406 постановлений о запрете выезда из страны вынесены в отношении должников по оплате жилищно-коммунальных услуг. Общая сумма задолженности свердловчан составила 158 миллиардов рублей.
Оплатить долг жители Свердловской области могут на официальном сайте управления ФССП — r66.fssprus.ru или на портале госуслуг, сообщает пресс-служба УФССП по региону.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей