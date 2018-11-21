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134 486 свердловчан не смогут улететь на отдых из-за долга в 200 млрд рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Travel airplane terminal gate waiting airport 1160262

134 486 свердловчан не смогут улететь на отдых из-за долга в 200 млрд рублей

Сегодня, 13:18ОбществоФото: maxpixel.net
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