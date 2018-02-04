2,4 тысячи свердловских многодетных семей выбрали 200 тыс. руб. вместо участка земли
Сегодня, 15:53ОбществоФото: maxpixel.net
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Почти 100 % многодетных семей Свердловской области между земельным участком под строительство и 200 тысячами рублей выбирают деньги.
После вступления в силу закона 1 августа 2018 года, устанавливающего возможность получения социальных выплат многодетным семьям вместо бесплатного земельного участка, в МУГИСО поступили 2 440 заявление от семей на получение 200 тысяч рублей.
Решения по 1 960 многодетным семьям из Свердловской области уже приняты. 1 111 семей уже получили по 200 тысяч рублей. Семьи не пожелавшие получить социальные выплаты, остаются в очереди на предоставление земельного участка, сообщает «Областная газета».
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