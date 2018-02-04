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2,4 тысячи свердловских многодетных семей выбрали 200 тыс. руб. вместо участка земли
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Hand baby detention infant exercise keep learn 3109433

2,4 тысячи свердловских многодетных семей выбрали 200 тыс. руб. вместо участка земли

Сегодня, 15:53ОбществоФото: maxpixel.net
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