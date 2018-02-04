2,4 тысячи свердловских многодетных семей выбрали 200 тыс. руб. вместо участка земли

После вступления в силу закона 1 августа 2018 года, устанавливающего возможность получения социальных выплат многодетным семьям вместо бесплатного земельного участка, в МУГИСО поступили 2 440 заявление от семей на получение 200 тысяч рублей.

Решения по 1 960 многодетным семьям из Свердловской области уже приняты. 1 111 семей уже получили по 200 тысяч рублей. Семьи не пожелавшие получить социальные выплаты, остаются в очереди на предоставление земельного участка, сообщает «Областная газета».