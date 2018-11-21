Два екатеринбуржца похитили курьера и вымагали у него 500 тысяч рублей
В Екатеринбурге 37-летний агент по недвижимости и 34-летний охранник признаны виновными в похищении человека и вымогательстве 500 тысяч рублей. Мужчины осуждены на 7,5 и 5,5 лет колонии строгого режима.
В 2017 году мужчины заказали сотовый телефон в интернет-магазине. Когда курьер привез товар, подсудимые схватили его, связали и посадили в машину. У потерпевшего они забрали телефон и деньги, которые у него были на тот момент при себе.
Сутки похищенный находился у подсудимых. Они требовали, чтобы он отдал им 500 тысяч рублей, при этом применяя физическую силу и угрожая похожим на пистолет предметом.
Похищенный мужчина согласился на передачу денег и лишь тогда злоумышленники отпустили его, сказав, что вскоре сообщат ему, когда состоится передача денег.
Потерпевший обратился в полицию, и преступники были задержаны. Одному из них было назначено наказание в виде лишения свободы в виде 7,5 лет, второму – 5,5 лет колонии строгого режима, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.