Два екатеринбуржца похитили курьера и вымагали у него 500 тысяч рублей

В 2017 году мужчины заказали сотовый телефон в интернет-магазине. Когда курьер привез товар, подсудимые схватили его, связали и посадили в машину. У потерпевшего они забрали телефон и деньги, которые у него были на тот момент при себе.

Сутки похищенный находился у подсудимых. Они требовали, чтобы он отдал им 500 тысяч рублей, при этом применяя физическую силу и угрожая похожим на пистолет предметом.

Похищенный мужчина согласился на передачу денег и лишь тогда злоумышленники отпустили его, сказав, что вскоре сообщат ему, когда состоится передача денег.