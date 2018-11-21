Игорь Володин рассказал о планах Екатеринбурга в случае победы за «ЭКСПО-2025»
23 ноября на ассамблее Международного бюро выставок в Париже станет известно – какой город получит право на проведение выставки «ЭКСПО-2025». Председатель гордумы Игорь Володин рассказал, какие перемены ожидают Екатеринбург в случае победы в борьбе за проведение международной выставки.
Основными проектами, которые будут реализованы первоочередно, Игорь Володин назвал «Умный город» на территории ЭКСПО-парка и вторую ветку метро, которая соединит ВИЗ и центр города.
Также будет улучшен наземный транспорт. В Екатеринбурге могут появиться монорельсовая, канатная и подвесная железные дороги. Также Володин упомянул появление речного транспорта, который должен соединить Верх-Исетский и Городской пруды.
В районе набережной Верх-Исетского пруда планируется создание природно-ландшафтного парка «Уральское Заурядье». Также возможно строительство Центрального парка с прогулочными тропами, велодорожками и небольшими озерами.
По мнению Володина, преображение должно коснуться не только центра Екатеринбурга, но и всех его районов, поскольку специалисты для обслуживания своих экспозиций из разных стран будут проживать не только в центре, сообщает «Областная газета».