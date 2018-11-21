Игорь Володин рассказал о планах Екатеринбурга в случае победы за «ЭКСПО-2025»

Основными проектами, которые будут реализованы первоочередно, Игорь Володин назвал «Умный город» на территории ЭКСПО-парка и вторую ветку метро, которая соединит ВИЗ и центр города.

Также будет улучшен наземный транспорт. В Екатеринбурге могут появиться монорельсовая, канатная и подвесная железные дороги. Также Володин упомянул появление речного транспорта, который должен соединить Верх-Исетский и Городской пруды.

В районе набережной Верх-Исетского пруда планируется создание природно-ландшафтного парка «Уральское Заурядье». Также возможно строительство Центрального парка с прогулочными тропами, велодорожками и небольшими озерами.