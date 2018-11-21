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Игорь Володин рассказал о планах Екатеринбурга в случае победы за «ЭКСПО-2025»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Игорь Володин рассказал о планах Екатеринбурга в случае победы за «ЭКСПО-2025»

Сегодня, 17:02ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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