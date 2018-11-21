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Окончание строительства школы на Муринских прудах запланировано на июль 2019 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Mason 2376325 1920

Окончание строительства школы на Муринских прудах запланировано на июль 2019 года

Сегодня, 19:22ОбществоФото: pixabay.com
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