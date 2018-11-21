Окончание строительства школы на Муринских прудах запланировано на июль 2019 года
Окончательное завершение строительных работ в новой школе на Муринских прудах в Нижнем Тагиле запланировано на июль 2019 года. Запись детей в новую школу начнется с 1 февраля.
Сейчас на объекте идет кладка стен, которую выполняют 58 каменщиков. Всего на стройке работают 86 специалистов.
Планируется, что количество работников будет увеличено до 120-130 человек. До конца 2018 года на объекте будет заведено тепло.
Кроме того, на совещании в мэрии было принято решение проводить на стройке совещания два раза в неделю для ускорения процесса строительства. В совещаниях будут принимать участие руководство компания, задействованных в строительстве.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев подчеркнул, что необходимо освоить средства, которые были выделены на строительство школы, из местного и регионального бюджетов в полном объеме.
С 1 февраля 2019 года будет открыта запись детей в новую школу, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.