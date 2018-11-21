Окончание строительства школы на Муринских прудах запланировано на июль 2019 года

Сейчас на объекте идет кладка стен, которую выполняют 58 каменщиков. Всего на стройке работают 86 специалистов.

Планируется, что количество работников будет увеличено до 120-130 человек. До конца 2018 года на объекте будет заведено тепло.

Кроме того, на совещании в мэрии было принято решение проводить на стройке совещания два раза в неделю для ускорения процесса строительства. В совещаниях будут принимать участие руководство компания, задействованных в строительстве.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев подчеркнул, что необходимо освоить средства, которые были выделены на строительство школы, из местного и регионального бюджетов в полном объеме.