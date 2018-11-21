Пинаев планирует разработать регламент по уборке тагильских дорог во время зимы

19 ноября после личного осмотра дорог мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев остался недоволен качеством и темпами уборки снега. После чего глава города предложил разработать документ по мониторингу дорожной ситуации, куда будет входить свод действий тагильских дорожных служб на момент обильного выпадения осадков в зимнее время года.

Мне бы хотелось без звонков, без каких-либо совещаний, без сборов, без разбора полетов просто понимать для себя – кто из организаций, как приступает к уборке улиц города, в какой время, просто открыв этот документ. Каждый из присутствующих, включая прессу, должен видеть, что спустя, к примеру, час после снегопада, какое количество единиц техники, какое количество рабочих выходит на объекты. И самое главное понять, на какие объекты выходят,пояснил Владислав Пинаев.

Также глава города подчеркнул, что этот документ должен регламентироваться новым ГОСТом, который вступил в силу с 1 сентября. Разработка документа должна показать – на сколько хватает количества техники и рабочих, чтобы содержать дорожно-уличную сеть в соответствии с нормативом.

Если будет нехватка, то нам надо выходить либо с местным бюджетом, либо с самим предприятием, смотреть каким образом, на каких условиях закупать дополнительную технику, какие единицы нам надо покупать в частности – или самосвал, или грейдер, или погрузчик. Поэтому все покажет работа этого сезона, выявит все недостатки,сообщил Владислав Пинаев.

Также на прошедшем совещании начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко подчеркнул, что, в связи со вступлением в силу нового ГОСТа, дорожным службам нужно перестраиваться на комплексную работу, то есть дорожное полотно и тротуары для пешеходов должны отчищаться от снега одновременно.

С дорожниками был проведен осмотр техники о ее готовности к работе в осенне-зимний период. По «Тагилдорстрою», по «УБТ-сервису» техника готова, она была показана. Но, к сожалению, прошедшие снегопады показали, что мы сегодня не готовы к работе в новых условиях по ГОСТу. Серьезно завалена была дорожная сеть, кинулись расчищать ее – завалили пешеходные переходы, тротуары. То есть работали крайне неудовлетворительно в этих вопросах. В течение двух дней пытаемся разгрести ту ситуацию, которая случилась,рассказал Владимир Юрченко.

Раньше на очистку дорог от снега давались сутки, теперь по новому ГОСТу – от трех до шести часов. Срок отсчитывается с момента окончания снегопада или метели до полного его устранения.

Очередность дорог по очистке определяется проектами содержания автомобильных дорог, это заложено в контракте. Помимо контракта, 13 февраля 2017 года совместно с дорожниками были утверждены правила содержания автомобильных дорог, в этом участвовали все дорожные организации, все ставили свои подписи под этим документом, который, к сожалению, тоже сегодня срывается. Поэтому те регламенты, которые сегодня утверждены, они очень серьезные. Дорожные организации, которые обслуживают город и улично-дорожную сеть, организации, которые занимаются очисткой парков и скверов должны перестроиться, принять соответствующие меры по улучшению своей работы, и с учетом внедрения нового ГОСТа начать работу в этом направлении, подчеркнул Владимир Юрченко.