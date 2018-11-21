Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Пинаев планирует разработать регламент по уборке тагильских дорог во время зимы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Q3rs1hpqtb8

Пинаев планирует разработать регламент по уборке тагильских дорог во время зимы

Сегодня, 15:52ОбществоФото: TagilCity.ru
Читайте
также
Будни в Нижнем Тагиле: День матери, уральские самоцветы и астрономия
Сколько заработали бюджетные спортивные учреждения Нижнего Тагила на платных услугах?
Дорога в Серебрянку. Неоднозначное мнение 
Читайте также
Panasonic спас жизнь пожилому человеку
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина