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Плата за детские сады Екатеринбурга вырастет на 4%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Kindergarten 2204239 960 720

Плата за детские сады Екатеринбурга вырастет на 4%

Сегодня, 16:45ОбществоФото: pixabay.com
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