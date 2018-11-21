Плата за детские сады Екатеринбурга вырастет на 4%

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С 1 января 2019 года в Екатеринбурге на 4% увеличится плата за детский сад.
Сюжеты: Екатеринбург
В группах раннего развития с пребыванием детей не более 4 часов плата увеличится на 30 рублей (770 до 800). В группах полного дня стоимость повысится с 2 тысяч 530 рублей до 2600 рублей. Оплата за группы дошкольного развития с пребыванием детей не более 4 часов вырастет на 40 рублей (с 910 до 950), а в группах полного дня станет 3070 рублей.
Екатерина Сибирцева, исполняющая обязанности главы департамента образования Екатеринбурга, заявила, что в мэрии подписали закон о повышении платы за детский сад, сообщает Znak.com.
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