Сотрудники «Почты России» Екатеринбурга подали иск из-за изменения нормативов работы

1 апреля операторам сортировки и регистрации писем руководство «Почты России» сократило нормы времени. Одна из работников пояснила, что на определенную операцию приходится доля тысячных секунд, поэтому работники не могут угнаться за данной нормой.

Они нас приравняли к автоматизированному сортировочному центру, к роботам, а у нас нет автоматизации, мы все делаем вручную, рассказала работница «Почты России».

Однако в пресс-службе организации высказали другое мнение относительно введенных изменений. По словам представителей руководства, все требуемые нормы соответствуют требования законодательства РФ, а модернизация позволила увеличить количество обрабатываемой почты за единицу времени. Уменьшение заработной платы руководители связывают с «плановым снижением производственных объемов в летний период».

Также адвокат истцов сообщила в интервью «РИА Новости», что после того, как сотрудники обратились в суд, был пересмотрен график работы: вместо суток через трое специалистам сделали пятидневную рабочую неделю. Данная система является «неудобной» для иногородних работников.

В региональном управлении компании опровергли связь нового графика с иском в суд, объяснив данное решение необходимостью синхронизации работы таможенного поста аэропорта «Кольцово» и сортировочного почтового пункта в аэропорту.