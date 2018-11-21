Свердловская чиновница лишилась незаконно присвоенного муниципального участка
Сотрудница администрации Каменского района незаконно получила в пользование муниципальный участок площадью 2 тысяч кв. м. Требованием прокуратуры земельный участок возвращен в распоряжение муниципалитета.
Установлено, что главный специалист администрации Каменского ГО в декабре 2015 года подала заявление о согласовании предоставления ей участка площадью более 2 тысяч кв. м. Поскольку заявлений от других лиц не поступало, администрация муниципального образования заключила договор аренды со своей сотрудницей в феврале 2016 года.
Прокуратура выяснила, что, согласно требованиям земельного законодательства, информация о предоставлении спорного земельного участка должна была предоставляться в Интернете на официальном сайте уполномоченного органа (органа местного самоуправления), а также на официальном сайте Российской Федерации. Данный порядок был нарушен, информация была размещена только в платной местной газете с ограниченным тиражом.
В суд было направлено заявление о признании договора аренды со специалистом администрации недействительным. Каменский районный суд отказал в удовлетворении иска. Однако решение суда было отменено судебной коллегией по гражданским делам Свердловского областного суда.
Земельный участок был возвращен в распоряжение муниципалитет, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.