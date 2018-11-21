Уралец заплатит Hennessy 1,3 миллиона за торговлю коньяком из гаража

Мужчина арендовал гараж и продавал там спиртное, на которых была наклеена этикетка с названием Hennessy Х.О. Сотрудниками правопорядка было изъято порядка 84 бутылок с алкоголем.

Компания по производству коньяка подала иск в суд для возмещения ущерба, который оценила в 1,3 млн рублей. Иск был удовлетворен судом. Кроме того, житель Урала был приговорен к трем года условного срока и штрафу в размере 700 тыс. рублей, пишут «ЕАН».