Уралец заплатит Hennessy 1,3 миллиона за торговлю коньяком из гаража
Сегодня, 20:54ОбществоФото: pxhere.com
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Компания Hennessy отсудила у свердловчанина 1,3 млн рублей за незаконную торговлю алкоголем под маркой коньячной компании.
Мужчина арендовал гараж и продавал там спиртное, на которых была наклеена этикетка с названием Hennessy Х.О. Сотрудниками правопорядка было изъято порядка 84 бутылок с алкоголем.
Компания по производству коньяка подала иск в суд для возмещения ущерба, который оценила в 1,3 млн рублей. Иск был удовлетворен судом. Кроме того, житель Урала был приговорен к трем года условного срока и штрафу в размере 700 тыс. рублей, пишут «ЕАН».
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