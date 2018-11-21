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Жюри конкурса имени Егора Гайдара назовет победителей 22 ноября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жюри конкурса имени Егора Гайдара назовет победителей 22 ноября

Сегодня, 16:24ОбществоФото: http://award.gaidarfund.ru
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