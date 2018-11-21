Жюри конкурса имени Егора Гайдара назовет победителей 22 ноября

Участников награждают по четырем номинациям, сообщают «Новости Волгограда». Среди них премии за выдающиеся достижения в области истории, в области экономики; за действия, способствующие созданию гражданского общества и выдающийся вклад в развитие международных гуманитарных связей с нашей страной.

Как отметил руководитель Попечительского совета Фонда Егора Гайдара и член Бюро Правления РСПП Анатолий Чубайс, в текущем году состав претендентов на получение премии заслуживает особого внимания. Он подчеркнул, что премия сохранила свою самобытность, и в духе Ренессанса она объединяет интеллектуальную элиту российского общества по разным направлениям деятельности.

Также эксперт добавил, что уровень подготовки номинантов ежегодно возрастает, а их исторические и экономические труды, независимо от итогов голосования, можно включать в списки «must read». Это уникальный случай, когда премия обращает внимание на личностей, служащих со всей самоотверженностью интересам общественного развития – причем нередко в плохих условиях, подчеркнул Чубайс.