Блогер из Екатеринбурга скрывается после интервью с геем при участии детей на YouTube

Это связано с комментариями о том, что люди готовы убить за безобидное видео и правда желают, чтобы автора канала посадили в тюрьму ни за что, сообщил он.

По его словам, темы шоу Slivki Kids (где гостями шоу были представители ЛГБТ, порноактеры, темнокожие люди и так далее) редакция обговаривала с родителями, которые присутствовали на съемках и претензий у них не было.

Он отметил, что они получали благодарности, потому дети и родители стали больше доверять друг другу.

Возбуждение уголовного дела доставило проблемы не только блогеру, но и родителям. Они боятся лишения родительских прав. Одного актера вычеркнули из базы актеров и наговорили гадостей его матери, рассказывает блогер.

Также семьи ощущают на себе давление общества и осуждение со стороны СМИ. На гея было совершено нападение, ему до сих пор угрожают.

Продюсер канала также скрывается, потому что боится самосуда или репрессий, которые, по мнению блогера, готовятся против него.

Кейсы, подобные делу Real Talk, власть создает специально, чтобы получить основания для запрета YouTube в России, считает екатеринбуржец.

Юрист Юлия Федотова говорит, что дела, касающиеся детей в России обычно доводят до суда.

Дело Real Talk, на мой взгляд, неадекватно. Как я понимаю, там речь идет о статье «Развратные действия» (ст. 135). Но они совершены с лицом, не достигшим 12 лет. По нашим законам это считается «насильственными действиями сексуального характера» — куда более тяжкая статья, говорит она.

Также она отметила, что показанное в ролике не является развратными действиями.

Напомним, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» из-за ролика, появившегося на канале YouTube, где дети берут интервью у мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации.