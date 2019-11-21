Депутаты Екатеринбурга могут обратиться к правоохранителям с заявлением о растрате

Это касается приобретения мэрией помещений в ЦУМе, которые переоборудовали под новые места для депутатов. Не все согласны с такими тратами и некоторые отказываются от переезда.

Однако под соответствующим обращением к мэру города Александру Высокинскому подписался 21 депутат.

Накануне вице-спикер городской думы Виктор Тестов заявил, что ремонт практически закончен и вопрос с переездом решен.

Почему он [Тестов] решил противопоставить себя мнению остальных депутатов? Он не является начальником над думой. Цель этого мероприятия [переезда] до сих пор не ясна. Инициатива исходит исключительно от него. Зачем ему это? Непонятно. Здесь, может быть, имеет смысл внимательно посмотреть на условия сделки по приобретению помещений. Зачем мэрии понадобились непрофильные активы коммерческой организации, и на каких условиях они были куплены за бюджетные деньги? , задался вопросом Колесников.