Екатеринбуржец отсудил у автосалона 130 тысяч рублей за оскорбляющую его надпись

Екатеринбуржец, покупая автомобиль в кредит, в дополнение оформил страховку под называнием «Помощь на дороге». По его словам, в автосалоне сообщили, что без такой дополнительной услуги банк откажет в выдаче кредита. Мужчина пообещали оформить возврат страховки после одобрения банка, а деньги вернуть через 10 дней.

Позже ему прислали два запечатанных CD, на которых должны были быть документы по страхованию. Однако на одном из них мужчина нашёл лишь список административных дел с участием других водителей, а на другом — фотографии с пейзажами. Кроме того, там был текстовый файл с фразой «Съешь ещё этих мягких французских булок да выпей чаю». Эту надпись используют дизайнеры шрифтов, так как она отображает все буквы русского алфавита. Однако мужчина этого не знал и посчитал оскорбительной, а затем обратился в суд.