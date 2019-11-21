Екатеринбуржец отсудил у автосалона 130 тысяч рублей за оскорбляющую его надпись
Житель Екатеринбурга отсудил у автосалона 130 тысяч рублей за компакт-диск с навязанной ему страховкой. Мужчина посчитал, что надпись на цифровом носителе оскорбляет его, пишет Е1.
Екатеринбуржец, покупая автомобиль в кредит, в дополнение оформил страховку под называнием «Помощь на дороге». По его словам, в автосалоне сообщили, что без такой дополнительной услуги банк откажет в выдаче кредита. Мужчина пообещали оформить возврат страховки после одобрения банка, а деньги вернуть через 10 дней.
Позже ему прислали два запечатанных CD, на которых должны были быть документы по страхованию. Однако на одном из них мужчина нашёл лишь список административных дел с участием других водителей, а на другом — фотографии с пейзажами. Кроме того, там был текстовый файл с фразой «Съешь ещё этих мягких французских булок да выпей чаю». Эту надпись используют дизайнеры шрифтов, так как она отображает все буквы русского алфавита. Однако мужчина этого не знал и посчитал оскорбительной, а затем обратился в суд.
Суд удовлетворил иск и взыскал с автосалона 131 тысячу рублей — 43,2 тысяч за стоимость диска, такую же сумму за просрочку выполнения требования о возврате товара, тысячу рублей за моральный вред и 43,7 тысяч рублей — штраф за отказ в разрешении требований покупателя в досудебном порядке.