Генпрокурор Юрий Чайка проведет личный прием бизнесменов в Екатеринбурге

Организаторы встречи ожидают, что будет много вопросов о плановых и внеплановых проверках бизнеса. Также, предполагается, что уральские бизнесмены озвучат на встрече две главные проблемы: нарушение законодательства при реализации полномочий в отношении нестационарных объектов (сокращение мест для легального их расположения) и проблемы реформы обращения с ТКО.