Генпрокурор Юрий Чайка проведет личный прием бизнесменов в Екатеринбурге
Сегодня, 10:39ОбществоФото: genproc.gov.ru
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Завтра, 22 ноября, в Екатеринбурге ожидается выездной прием предпринимателей Генерального прокурора РФ Юрия Чайки, сообщает «Коммерсантъ».
Сюжеты: Екатеринбург
Организаторы встречи ожидают, что будет много вопросов о плановых и внеплановых проверках бизнеса. Также, предполагается, что уральские бизнесмены озвучат на встрече две главные проблемы: нарушение законодательства при реализации полномочий в отношении нестационарных объектов (сокращение мест для легального их расположения) и проблемы реформы обращения с ТКО.
Аналогичные мероприятия будут проведены и в других городах, но первым станет Екатеринбург.
Как сообщили в Генпрокуратуре, новый формат общения был опробован во Владивостоке в сентябре. Никаких рамок в плане организации встречи не устанавливалось, а потому бизнесмены подняли вопросы различного масштаба и значения.
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