Минздрав не выдал разрешение на строительство НИИ ОММ в Екатеринбурге
Сегодня, 20:28ОбществоФото: Департамент информполитики Свердловской области
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Строительство в Екатеринбурге нового здания НИИ охраны материнства и младенчества отложено из-за того, что Минздрав России не выдал разрешение на строительство, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Официальное письмо губернатора опубликовал у себя в Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевских. Из документа следует, что вся документация уже готова и утверждена, также создана рабочая группа по реализации «дорожной карты». Как только будет получено разрешение от Минздрава, строительство возобновится. Альшевских задался вопросом зачем, в таком случае, Вероника Скворцова заложила в 2018 году первый камень в основании нового медицинского объекта.
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