Минздрав не выдал разрешение на строительство НИИ ОММ в Екатеринбурге

Официальное письмо губернатора опубликовал у себя в Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевских. Из документа следует, что вся документация уже готова и утверждена, также создана рабочая группа по реализации «дорожной карты». Как только будет получено разрешение от Минздрава, строительство возобновится. Альшевских задался вопросом зачем, в таком случае, Вероника Скворцова заложила в 2018 году первый камень в основании нового медицинского объекта.