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#300лет
Минздрав не выдал разрешение на строительство НИИ ОММ в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Минздрав не выдал разрешение на строительство НИИ ОММ в Екатеринбурге

Сегодня, 20:28ОбществоФото: Департамент информполитики Свердловской области
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