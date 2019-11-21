Минздрав РФ принял решение отложить введение новых правил медосмотра для водителей
Сегодня, 17:51ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Министерстве здравоохранения РФ решили отложить введение новых правил медосмотра для водителей, так как вызвало беспокойство россиян, пишет ТАСС.
Об этом в своём Telegram-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай. Приказ о новых правилах должен был вступить с 22 ноября. Согласно ему, помимо стандартного обследования у нарколога, водителям нужно проходить тест на определение в крови маркера на хронический алкоголизм или наркоманию.
Такое нововведение увеличивает стоимость медосмотра, поэтому во многих городах России у наркодиспансеров образовались огромные толпы людей, пытающихся получить справку по старым правилам.
Сегодня днём, 21 ноября, в Нижнем Тагиле у наркодиспансеров также выстроилась очередь из водителей. Всего в ней было около ста человек.
Успеть по старым правилам: тагильчане выстроились в очередь перед наркодиспансером
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