Минздрав РФ принял решение отложить введение новых правил медосмотра для водителей

Об этом в своём Telegram-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай. Приказ о новых правилах должен был вступить с 22 ноября. Согласно ему, помимо стандартного обследования у нарколога, водителям нужно проходить тест на определение в крови маркера на хронический алкоголизм или наркоманию.

Такое нововведение увеличивает стоимость медосмотра, поэтому во многих городах России у наркодиспансеров образовались огромные толпы людей, пытающихся получить справку по старым правилам.

Сегодня днём, 21 ноября, в Нижнем Тагиле у наркодиспансеров также выстроилась очередь из водителей. Всего в ней было около ста человек.