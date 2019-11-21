На Урале сотрудница банка предстанет перед судом за хищение 2,1 миллиона рублей
Прокуратура Новоуральска направила в суд дело в отношении сотрудницы банка, которая совершила хищение со счетов клиентки на сумму более 2,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Женщина обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения).
По версии следствия, пользуясь доверием знакомой, которая обращалась к ней как к специалисту, сотрудница от имени клиентки совершала расходные операции и предъявляла кассиру банка для снятия наличных средств. Деньги она присваивала себе.
Кроме того, женщина не вносила на счета клиентки денежные средства, которые она передавала для пополнения вкладов.
В общей сложности, пользуясь своим служебным положением, обвиняемая похитила свыше 2,1 миллионов рублей. Все средства банк вернул на счет клиентки.
Обвиняемая свою вину полностью признала. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.