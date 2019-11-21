На Урале сотрудница банка предстанет перед судом за хищение 2,1 миллиона рублей

Женщина обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, пользуясь доверием знакомой, которая обращалась к ней как к специалисту, сотрудница от имени клиентки совершала расходные операции и предъявляла кассиру банка для снятия наличных средств. Деньги она присваивала себе.

Кроме того, женщина не вносила на счета клиентки денежные средства, которые она передавала для пополнения вкладов.

В общей сложности, пользуясь своим служебным положением, обвиняемая похитила свыше 2,1 миллионов рублей. Все средства банк вернул на счет клиентки.