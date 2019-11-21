Путин о новом порядке медосмотра для водителей: «Чушь какая-то»
Сегодня, 20:06ОбществоФото: сайт президента России
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Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки, сообщает РИА Новости.
Путин подчеркнул, что учитывая, что МРОТ в России составляет 11 280 рублей, граждане не могут отдавать ползарплаты на справки.
Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то, сказал глава государства.
С 22 ноября стоимость медкомиссии для водителей должна была вырасти. Сегодня около 100 человек в Нижнем Тагиле выстроились в очередь у невродиспансера, чтобы получить справку строй цене. В Министерстве здравоохранения РФ решили отложить введение новых правил медосмотра.
Успеть по старым правилам: тагильчане выстроились в очередь перед наркодиспансером
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